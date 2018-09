Hamarabb jöhet a PUBG PlayStation 4-re, mint gondoltuk?

Jelenleg békésen tengeti mindennapjait a PUBG Xbox One-on és PC-n, azonban azt már jó ideje hangoztatják itt-ott, hogy akár a közeljövőben megjelenhet a népszerű battle royale játék a Sony masinájára is, és úgy tűnik, hogy hamarabb jöhet, mint azt gondoltuk.

Történt ugyanis, hogy bejegyzésre került Korea játékminősítési és igazgatási bizottsága által a stuff, és bár, könnyen megeshet, hogy hamarosan ez is megtörténhet, lévén a Microsoftnak egyébként is csak ideiglenes exkluzivitása van a játékra.Amennyiben a játék megjelenik PlayStation 4-re is, kérdéses, hogy az milyen formában fog megtörténni, hiszen a PUBG nem kevés gonddal küszködik a mai napig PC-n és Xbox One-on, reménykedjünk, hogy a Sony gépére értékelhető formában jön majd az esetleges port.