Hamarabb fog megjelenni a vártnál a kung-fu harcost központba állító Sifu

A Sloclap látványos kung-fu-t központba helyező verekedős játéka, a Sifu még a jövő év elején, konkrétan február 22-én érkezett volna eredetileg, azonban a mostani folyamatos játék elhalasztgatásos szezon ellenére kicsit hamarabb bunyózhatunk.

Az Absolver készítőinek új játéka a Sifu , melyben egy kung-fu harcost irányíthatunk, és eredetileg a megjelenési dátuma 2022. február 22-ére volt kitűzve. Azonban úgy tűnik, sokkal jobban haladnak a vártaknál, hiszen egy stílusos előzetesben felfedték,A játékot nagyban befolyásolták a klasszikus kung-fu, illetve modern harcművészeti filmek, mint például a The Raid. A harcokban környezetkihasználásnak fontos szerepe lesz, szükség is lesz rá, hiszen főhősünk konkrétan meghalni nem tud, viszont minden egyes game over után a öregszik, ami hatással lesz különböző statisztikáinkra.

Nézd nagyban ezt a videót!