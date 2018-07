Hallgass bele a Shadow of the Tomb Raider nagyszerű zenéibe

Újabb videósorozatot indított útnak a Shadow of the Tomb Raider kapcsán az Eidos Montreal és a Square Enix, aminek nem tudjuk még, hogy lesz-e folytatása, ellenben amit eddig láttunk és hallottunk, az alapján szívesen vennénk.

A készítők ugyanis most a Shadow of the Tomb Raider zenei anyagát igyekeztek a középpontba állítani, vagyis láthatunk egy felvételt arról, hogy Brian D'Oliveria - ő állt a Resident Evil 7 zenéi mögött is -,, aminek három dalon keresztül már a végtermékét is megfülelhetjük.Az eddig hallottak alapján pedig kijelenthető, hogy a Shadow of the Tomb Raider igaztán autentikus dallamokkal kényezteti majd a füleinket a megjelenéskor, amire még mindig szeptember 14-én számíthatunk majd PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.

