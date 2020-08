Hallgass bele a Halo Infinite zenei anyagába

Minden téren kimagasló minőségre számíthatnak majd a rajondók Master Chief legújabb kalandjától, így a Halo Infinite esetében a kapcsolódó zenei anyag is kifejezetten kellemes, hovatovább magas minőséget képvisel majd.

Ha kételkednél ebben, akkor érdemes lesz megfülelned az alábbi felvételt, lévén a készítők a Youtube-ra feltöltöttek egy videót, melyben a zene lesz a lényeg, lévén a Curtis Schweitzer által komponált Reverie című dal a kampány - illetve már a kampány demójának - egyik központi dallama is lesz egyben.Bár a kérdéses tétel nem olyan intenzív, mint amit megszokhattunk néhány korábbi Halo-játékból, ellenben ennek is megvan most a maga oka. Sajnos a Halo Infinite megjelenése kapcsán egyelőre nincsenek konkrét információink, de a Microsoft még mindig az ünnepi szezonba ígéri a premiert PC-n, valamint Xbox konzolokon.

Nézd nagyban ezt a videót!