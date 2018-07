Hogy fenntartsák a hype-ot, a Ubisoft elérhetővé tette az ősszel megjelenő Assassin's Creed Odyssey főcímdalát annak érdekében, hogy a rajongóknak lehetőségük legyen már most megismerkedni a tripla-A kategóriás alkotás muzikális oldalával is.

A Legend of the Eagle Bearer című szerzemény egy meglepően modern hangzású, már-már kemény dal lett, amitAz alábbi dal alapján pedig az Assassin's Creed Odyssey-hez is hasonlóan minőségi és sajátos zenéket írtak, amiben a modern stílusjegyek éppen úgy megtalálhatók, mint az ókori görög hangulatvilág. Az Assassin's Creed Odyssey és a teljes zenei anyag október 5-én jelenik majd meg.