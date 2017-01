Halk gépelést ígér a Cherry új billentyűzete

A német Cherry neve viszonylag gyakran tűnik fel oldalunkon, hiszen a vállalat élenjáró a billentyűzetekbe szánt mechanikus kapcsolók piacán, így jó néhány neves gyártó velük együttműködve fejleszti újdonságait.

A CES 2017-sem volt hiány Cherry MX kapcsolóval szerelt billentyűzetből vagy éppen laptopból, de maga a német cég is kint volt, ráadásul újdonságokat is vittek magukkal. Las Vegas-ban mutatták be a Cherry G80-3000-as megoldásuk új változatát.A márka egyik klasszikus billentyűzete ugyanis megkapta a, mely pontos, gyors és csendes működéssel kecsegtet. Egyszerre akár 14 gombot is leüthetünk, a billentyűzet mindent érzékelni fog, az árát pedig 150 dollárban határozták meg.