Halasztásra került a Hello Neighbor 2

Érkezni fog az indie horrorok körében igen népszerű Hello Neighbor folytatása, melyet az idei évre ígértek, azonban sajnos mint sok mást, ezt is halasztani kellett, de legalább érkezett egy jó hír is.

A fejlesztőcsapat, a tinyBuild hivatalosan megerősítette, hogy bár a szoftvert hiába ígérték a 2021-es év végére,vele. Öröm az ürömben, hogy legalább kaptunk egy konkrétumot is.A legújabb előzetes végén ugyanis felfedésre került, hogy április 7-én elindul az előrendelés, és aki ezt megteszi, az egy speciális hozzáférést kap a bétateszthez, melyben megismerkedhet a második részben jelentkező újdonságokkal, ilyen például a nyílt világ megjelenése a programban.

