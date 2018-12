Hajszálpontos megjelenési dátumot kaptunk a Life is Strange 2 második fejezetéhez

Az olyan remek játékok esetében, mint a Life is Strange, akár egy örökkévalóságként is hathat, amikor megtudjuk, hogy bizony még több mint egy hónapot kell várnunk egy új epizód megjelenésére.

Márpedig jelenleg ez a helyzet, hiszen ahogyan azt már korábban is rebesgették, a Life is Strange 2 második, azaz a Rules névre keresztelt epizódja már csak januárban jön, viszont most konkrét dátumot is kaptunk:A sztori ott folytatódik, ahol abba marad, tehát főszereplőink menekülnek a rendőri hatalmak elől, viszont közbeszól egy csúnya betegség is az egész tervbe, így Seannak valahogyan el kell juttatnia magukat a távoli nagyszülők házához, hogy ideiglenesen meghúzódjanak, viszont bejön a képbe egy jól ismert karakter is, aki alaposan megkavarja a szálakat.Van egy élőszereplős előzetesünk is, ami eléri a célját, hiszen rossz kedvünk lesz tőle, de sokkal inkább a minőségétől, mintsem a tartalmától.

Nézd nagyban ezt a videót!