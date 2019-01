Hajszálpontos megjelenési dátumot kapott a Yakuza: Kiwami PC-s portja

Végre vége a találgatásnak, megtudtuk, mikor is robog be a jakuzák kőkemény életét feldolgozó franchise első felvonásának remake-je Steamre, hogy ezáltal a PC-s felhasználótábor is megízlelje a Yakuza: Kiwami nyújtotta élményt.





Az egész leleplezés hasonló, mint múltkor a Catherine esetében, gondolunk itt arra, hogy a megszellőztetés helyszíne ismételten a játék Steames adatlapja , csak itt bárány helyett egy GIF formájában történt a bejelentés. Nagyon nehéz kiszúrni, deJó, őszintén szólva közel lehetetlen szabad szemmel kiszúrni, ellenben alább csatoltuk kép formájában az ominózus pillanatot, hogy ti is szemügyre vehessétek. Egyelőre a Steames adatlap nem váltott át erre a dátumra, viszont most már erre sem kell vélhetőleg túl sokat várnunk.