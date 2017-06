Hajlított Quantum Dot megjelenítőt mutatott be az ASUS

A játékosoknak szánt monitorok piacán még mindig a TN panel a domináns, hiszen a gyártók ebből a technológiában tudják viszonylag olcsón kinyerni azokat a fontos paramétereket, melyekre a játékosoknak szüksége van.

Az 1ms-os válaszidő mellett a 144Hz vagy a fölötti képfrissítés jelenti most a fő elvárásokat, melynek az ASUS újdonsága tökéletesen meg is felel. Sőt, az ASUS ROG Swift PG35VQ ennél jóval többet kínál, hiszen nagyjából minden benne van, amire most a piac képes.LCD panelen 3440 x 1440 pixel jelenik meg, a HDR támogatás mellett pedig asem mindennapi. Ehhez természetesen az NVIDIA G-SYNC támogatás nyújt segítséget, az árazás kapcsán pedig egy komplett gép árát rászámolhatjuk majd.