Hajlított gamer óriással bővít az Acer

A játékosoknak szánt monitorok piacán néhány éve nagy változások jöttek, a gyártók sokat fejlesztettek a piacon, hiszen az egyszerű TN paneles megoldások helyett egyre népszerűbb az IPS panel, melyet olykor hajlítgatnak is, miközben a sebesség terén már elképesztő számokkal találkozhatunk.

Az Acer nemrég mutatta be legújabb gamer megjelenítőjét, mely a Z35-öt váltja le, de a névadásnál nem voltak túl kreatívak, hiszen az új modell Z35P néven kerül a boltokba. Vannak fontos különbségek, így vásárlásnál érdemes odafigyelni.A Z35P egy, míg az előd ugye csak 2560 x 1080 pixelt tudott felmutatni. A 100Hz-es képfrissítés, melyhez 4ms-os válaszidő társul.A HDMI és DisplayPort csatlakozások mellé USB-t is kapunk, az árát pedig 1099 dollárra lőtték be kint.