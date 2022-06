Arena címmel hagyományos többjátékos módot kap az Escape From Tarkov

Manapság az egyik legnépszerűbb modern lövölde, a Battlestate Games fejlesztette Escape From Tarkov , ehhez pedig hamarosan érkezik egy vadonatúj játékmód, ami kvázi a fő játéktól elkülönülve, önállóan fog futni.

A tervek szerint tehát hasonló élményben lesz részünk, mint ahogyan a Warzone viszonyul az aktuális Call of Duty-hoz. Az Escape From Tarkov Arena ugyanis nem más lesz, mint egy, és megszokott tartalmi környezetével.A PVP-t és PVE-t is tartalmazó külön játék tartalmazni fog egy masszív fejlődési rendszert, felszerelés kioldási lehetőségeket, valamint a karakterünk képességeinek fejlesztésére is lehetőség lesz. A zárt körű tesztek még ebben az évben rajtolni fognak, a pontos megjelenési dátum azonban még nem ismert.

