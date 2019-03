Háborognak a játékosok az új Red Dead Online frissítés miatt

Bár időről-időre megújítják a Red Dead Redemption 2 többjátékos részlegét, valahogy mégsem hallat magáról annyit a Red Dead Online, mint a GTA Online anno, a most befutott frissítés pedig merőben felbosszantotta a játékosokat.

Az új update hozott új Free Roam Eventeket, friss Showdown módozatokat, korábban még nem látott versenyeket, autókat, ruházatokat és hangulatkifejezéseket, viszont ezeken felül egy sor olyan apróság jött, ami kiverte a közösségnél a biztosítékot.Kezdve a sort azzal, hogy van olyan hangulatkifejezés például, ami 100 dollárt (!) kóstál, de említhetnénk még azon napi kihívásokat is, melyek olyan fegyvert igényelnek, ami konkrétan még bent sincs a játékban. Továbbá előfordulnak olyan kihívások is, ami a többi játékos fejbelövésére ösztönzi a felhasználókat, amivel az a legnagyobb gond, hogy ha például te csak szeretnél békésen játszogatni, majd üldözőbe vesz egy olyan egyén, aki épp ezt a challenge-et próbálja teljesíteni, de te lelövöd, mielőtt ő végezne veled, akkor a játék téged fog megjelölni a többiek számára, mint célpont., és hát valljuk be, ez minden, csak nem jó előjel. Hab a tortán, hogy a vadászat is sokkalta kevésbé effektív, mint eddig, ami szintén nem túl szimpatikus a játékosoknak.

