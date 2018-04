Ha van rá kereslet, a Sega az összes Yakuza-játékot elhozhatja PS4-re

Izgalmas jövőképet festett le a Yakuza-sorozat kapcsán Daisuke Sato, a széria producere a PlayStation Access-nek adott interjú során, melyben kiemelte, hogy ha elég sokan érdeklődnek iránta, akkor a franchise hiányzó részeit is szívesen elhozzák PS4-re.

Amint ugyanis ismert a Yakuza Kiwami és a Yakuzas Kiwami 2 az első két részt már átültette a platformra alaposan megszépült formában, miközben a Yakuza 6: The Song of Life eleve erre a konzolra készült, azonban a harmadik, negyedik és ötödik rész csak PS3-ra jelent meg.A producer kiemelte, hogy, tehát valahol már csak a teljesség miatt is érdemes lenne kiadni PS4-re a hiányzó részeket.