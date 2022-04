Ha valami igazi őrületre vágysz, próbáld ki az Epic Games Store legújabb ingyenes játékát

Ismét péntek, ismét ingyen játékokat ad nekünk az Epic Games Store, méghozzá ezúttal nem is akármilyeneket, hiszen bár nem nagy nevekről van szó, ugyanakkor mindkét cím igazi különlegességgel szolgál nekünk.

Az első például a Just Die Already , ami egyszerre bizarr és őrült, miközben a Postal-sorozat legszebb hagyományait igyekszik feleleveníteni előttünk, annyi különbséggel, hogy itt felbőszült nyugdíjasok lesznek a főszereplők, akikkel egyfajta őrült túlélést kell levezényelnünk az óriási nyitott világban.A másik játék a Paradigm lett, ami egy zseniális point and click kalandjáték,a főszerepben egy mutánssal, egy sci-fi hatású történettel, valamint határozott múltidéző élményekkel. Szerintünk most mindkét címet érdemes behúzni!