Ha nem törlik, páros küzdelmeket kaptunk volna a Call of Duty: Black Ops 4 kampányában

Call of Duty: Black Ops 4 kapcsán köztudott, hogy kampány nélkül jelent meg, noha a Treyarch alig pár hónappal a megjelenés előtt döntött úgy, hogy kiveszi ezt az opciót a játékból - derült ki mindez a Kotaku legfrissebb jelentéséből.

A lap ugyanis belsős forrásokra hivatkozva arról írt, hogy hazugság volt, miszerint eredetileg nem akartak a fejlesztők kampányt tenni a játékba, nagyon is készült egy ilyen játékmód, melyben a 2v2 fős küzdelmek kapták volna a főszerepet, vagyis egy társunk oldalán kellett volna felfedeznünk a poszt-apokaliptikus világ küzdelmeit, méghozzá egy másik páros ellen.A Kotaku úgy tudja, hogy múlt év végén már egy játszható demó is készült a kampányból, melyben az egyik párosnak védeni, a másiknak támadnia kellett egy célpontot, és bár a koncepció működött,, mert túl sok negatív visszajelzést kaptak a tesztelőktől, és túl sok technikai problémával találkoztak maguk is.Érdekesség, hogy csak a kampány elkaszálásakor döntöttek viszont a Blackout névre keresztelt battle royale mód elkészítéséről, ami végül összeállt a megjelenésre, hovatovább a legutóbbi Call of Duty legnépszerűbb opciójává vált.