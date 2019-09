Ha még nincs tele a hócipőd a The Surge 2 trailerekkel, akkor itt van még egy!

Van az a mondás, hogy a jóból is megárt a sok egy ponton túl, de vélhetően a Deck13 és a Focus Home Interactive munkatársai nemigen követik ezt a filozófiát, elnézve legalábbis a The Surge 2 marketingkampányát mindent csinálnak, csak visszafogott reklámot nem.

A Soulsborne-játékok sajátosságait magán viselő RPG ugyanis friss kedvcsinálón mutatkozik meg a publikum számára, amely éppenséggel a Symphony of Violence nevet kapta, benne pedigLassított vágások, a végtagok csak úgy szakadnak, közben pedig szól Sharon Van Etten csodálatos orgánuma, ahogyan felénekli a The End of the Worldöt. A The Surge 2 megjelenése szeptember 24-én esedékes, így várhatóan már nem jön nagyon több előzetes, bár az eddigi tapasztalatok alapján nem kizárt, hogy még naponta kiszórnak egy-egy anyagot...

Nézd nagyban ezt a videót!