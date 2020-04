Ha másként nem, legalább digitális formában biztosan megrendezésre kerül a gamescom 2020

Bár a szervezők továbbra is úgy készülnek, hogy az augusztusi gamescom 2020 expó a korábbi évek hagyományait követve valósulhat meg Kölnben, azonban most bejelentették, hogy van alternatív forgatókönyvük is arra az esetre, ha a koronavírus-járvány esetleg addig elhúzódna.

Ennek megfelelően párhuzamosan haladnak a munkálatok annak érdekében, hogy ha klasszikus formájában nem tudnák megtartani a legnagyobb európai videojátékos expót, akkorg, tehát a fontosabb bejelentésekről és egyebekről biztosan nem kellene lemondaniuk a rajongóknak ebben az esetben sem.A gamescom 2020 szervezői kiemelték, hogy május közepén döntenek majd arról, miként tudják megrendezni a kölni eseményeket, és mindenkit megnyugtattak, ha döntés születik, akkor az mindenképpen az állami hatóságokkal közösen, és amennyiben le kell fújni a rendezvényt, akkor is mindenki visszakapja az előre kifizetett belépőjegyek árát, sőt a kiállítókat egyaránt kártalanítják.