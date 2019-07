Ha már vadnyugat, akkor egy DeLorean időgép sem hiányozhat a Rainbow Six: Siege legújabb eventjéből

Az easter eggek gyártásában alighanem a Ubisoft a legnagyobb mesterek közé sorolható a kurrens játékiparban, így nem meglepő, hogy bármilyen alkotásukhoz is készül event, abban rendkívül fontos szerepet kapnak ezek az utalások.

Pontosan ez történt most a Rainbow Six: Siege -hez kapcsolódó Showdown nevű esemény kapcsán is, aminek apropójából egy vadnyugati helyszínnel bővült az alkotás, középpontjában megannyi rejtett utalással, ígyA kérdéses járgány a pályához kapcsolódó bányarészben helyezkedik el, egy áttörhető fal mögött bukkanhatunk rá, méghozzá ponyvával gondosan letakarva a jogi problémák elkerülésének érdekében, de sajátos vonalai így is jól kivehetők. Zseniális, erről pedig magad is meggyőződhetsz az alábbi videón, ahol más easter eggek is bemutatásra kerültek.

Nézd nagyban ezt a videót!