Ha egy jó stratégiai játékot keresünk, most ingyen letölthetjük a Thea 2: The Shattering-et

Bár kevesen ismerik, most itt a lehetőség, hogy teljesen ingyen belekóstoljunk és igény szerint meg is tartsuk a Thea 2: The Shattering című stratégiai játékot, mely a maga műfajéban egy igazán kellemes egyediségnek tekinthető.

Történt ugyanis, hogy a Good Old Games most átmenetileg ingyen letölthetővé tette a játékot, ami a keményvonalas stratégiai élmények mellett nem kevés szerepjátékos megoldást, sőt még kártyázós elemeket is kínál nekünk,Amennyiben szeretnénk lecsapni rá, túl sokat ne habozzunk vele, hiszen az ingyen letöltési lehetőség kizárólag április 4-ig él, tehát a hétvégén még azért ráértek eldönteni, ha pedig sikerült dűlőre jutnunk, IDE kattintva azonnal be is húzhatjuk a kicsikét.