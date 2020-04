Ha az ideit nem is tartják meg, de máris kitűzték az E3 2021 dátumát

Idén a koronavírus megannyi eseményre lecsapott, többek között az év legnagyobb videojátékos expójának számító E3 2020-ra is , azonban jövőre megint visszatér a rendezvény, ráadásul már konkrét dátumunk is van hozzá.

Az esemény mögött álló ESA meghirdette , hogy 2021. június 15-17-e között esedékes az expó, egyelőre viszont még nem tudni, hogy milyen szereplők lesznek kint. Ugyanakkor arra is fény derülhetett, hogy mi lesz az újragondolt, digitalizált E3-mal:Több forrás is arról szónokol, hogy ezt a tervet eltörölte végül az ESA, helyette egy Summer of Digital névre hallgató eseménysorozat várható a nyári szezonra, amikor is rengeteg stúdió leleplezi az újdonságait - többek között a 2K Games, Amazon, Bandai Namco, Devolver Digital, Google, Sega, Square Enix, THQ Nordic és még sokan mások. Bár konkrétan nincs megemlítve, de várhatóan ez helyettesíti idén az E3-at.