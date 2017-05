Egy igazán érdekes videó bukkant fel a Youtube-on egy Maverick nevű felhasználó hivatalos csatornáján, amelyen emberünk az Unreal Engine 4 grafikus motor legújabb változatának teljesítményét igyekezett bemutatni nekünk.

A videó a 4.16-os frissítést követően készült, és elsődlegesen a Volumetric Fog fícsőrből ad egy kis ízelítőt, de összességében messze nem ez a lényeg, sokkal inkább a Reddit fórumozóinak észrevétele, miszerintEzért is merészeltük azt a címet adni a hírnek, hogy ha a The Last of Us Unreal Engine 4-re íródott volna, most így nézne ki, mert a végeredmény bizony valóban olyan. Szerintetek is?

Nézd nagyban ezt a videót!