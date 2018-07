Gyűjthető Fortnite figurák érkeznek a McFarlane Toys-tól

Miután az egész világ megismerte a nevét, várható volt, hogy csakhamar megjelennek a piacon a legkülönfélébb merchandise termékek a Fortnite -hoz, így nemsokára például gyűjthető figurákat dob piacra a McFarlane Toys.

Egyelőre sajnos ne is nagyon kérdezzetek túl sok részletet, mert az illetékesek lényegében csak ennyit közöltek a partneri kapcsolat bejelentése mellett, illetve még annyit, hogy korábbi munkáikhoz hűen kizárólag prémium minőségű figurákra számíthatnak a rajongók, melyek közülA szobrocskák többnyire az egyes skinekre építenek majd, így elsőként például rögtön be is mutatkozott az a figura, mely a Valentine's Day Teddy Bear skin alapján készült, és hogy mi soha az életben nem tennénk ki a polcunkra otthon - még a spájzban sem -, az egészen biztos, de valakinek talán éppen ez tetszik majd a legjobban.