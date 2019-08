Remélhetőleg a The Technomancer fejlesztői, a Spiders nem roskad össze a GreedFall alatt, ugyanis eddig bőven egy elképesztően ígéretes RPG-t prezentáltak számunkra, és az új trailer sem ad alább.

Egy közel négyperces gameplay összefoglaló robogott be, azaz, még a karakterkészítőt is szemügyre vételezhetjük. Mindezt egy női narrátor kíséretében, aki folyamatosan vázolja a néző számára, hogy éppen mit látunk.A szeptember 10-én megjelenő játékra már tényleg nem kell túl sokat várni, platformok tekintetében pedig természetesen a PC, PS4, Xbox One trió lett megjelölve.

Nézd nagyban ezt a videót!