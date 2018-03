A HyperX bejelentette, hogy újabb gyorsításon ejtik át a Fury és az Impact termékcsaládokat, ezáltal mindkét típusból hamarosan megvásárolható lesz egy lényegesen nagyobb teljesítményre képes modell is.

A hivatalos közleményből megtudtuk, hogy, de még a SO-DIMM modulos HyperX Impactnál is 3200 MHz-re növekedtek az értékek, méghozzá 1,2V feszültség mellett.Az újdonságok várhatóan 4-, 8- és 16GB-os készletekben is kaphatóak lesznek az elkövetkezendő napokban - egyelőre ismeretlen áron -, és a gyártó szokás szerint újra gondolt a dizájnra is, ezáltal a Fury változatát fekete, fehér és piros hűtőlemezzel is elérhetjük majd.