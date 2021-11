A Capcom közzétett egy videót, amely bemutatja, milyen jól fut a Devil May Cry 5 a Valve hamarosan megjelenő kézi Steam Deck konzolján, ezáltal pedig menet közben is tudjuk majd darálni a különféle démonokat.

Úgy tűnik, hogy a játék simán 60 képkocka/másodperc sebességgel fut, ami egyáltalán nem rossz egy hordozható géptől, sőt mi több a játékminőségben sem köt kompromisszumot. Talán, habár eddig sem kellett félteni, lévén két hét alatt 2 milliós eladást produkált.Az egy évvel későbbi Devil May Cry 5 Special Edition megjelenése is segített az eladási mutatókon, most azonban a Steam Deckes megjelenés még jobban megtolhatja ezt a számot.

