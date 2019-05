Gyengítik a Destiny 2 legnépszerűbb fegyvereit és páncélzatait

Szépen lassan készülődünk a Destiny 2 következő szezonjára, a Season of Opulence -re, azonban a játékosok nem lesznek túl boldogok, lévén több Exotic fegyver és páncélzat is gyengítve lesz.

Olyan darabok lesznek visszább fogva, mint a Whisper of the Worm, a Sleeper Simulant, az Ace of Spades, stb. Például a legelső azon képességét, hogy a találatok által akár végtelen lőszer birtokosa is lehetett a játékos, kiveszik. Bár a balanszolás mindig jó dolog, ellenben, konkrétan forrong a Reddit Ez főképp amiatt problémás húzás, hogy korábban a Bungie azt ígérte, hogy sokkal erősebbnek fogják érezni magukat a játékosok, így kicsit érthetetlen, hogy miért látunk kvázi egy visszatáncolást. A gyengítések komplett listáját IDE KATTINTVA tudod lecsekkolni.