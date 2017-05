Az asztali vonalon az NVIDIA mostanság inkább az alsóbb szegmens felé bővített, melyet nemrég a GT 1030-as kártyával egészítettek ki, miközben a mobilos szegmensben az olcsóbb és gyengébb megoldásra vágyó gyártók még a korábbi szériákat használják.

Ezt a problémát orvosolta nemrég a vállalat, hiszen bemutatták az MX150-es mobil GPU-t. Az újdonság valahol az IGP-k és a komolyabb kártyák között foglalna helyet, vagyis pontosan azt a szerepet tölti be, amit az asztali piacon a GT 1030.Ez nem is véletlen, hiszen állítólag ugyanarra a GP108-as alapra építkezik a két kártya. A memória terén 2 GB GDDR5 áll a rendelkezésünkre, hamarosan pedig több nagy márka is bevezeti a palettájára.