Újabb tartalommal bővítette ki a Gwent: The Witcher Card Game -et a CD Projekt RED csapata, aminek köszönhetően a játékosok már most elérhetik maguknak a nilfgaardi frakció lapjait.

A déli birodalom uraiként, illetve a kémkedés és az árulás nagymestereiként megismert nilfgaardiak egy halom új harcossal, és egyéb specialitással csatlakoztak a The Witcher kártyajáték élményéhez, amiről most egy alapos kedvcsinálót, illetve bemutatót is kapunk az alábbiakban.Ha tehát kíváncsi vagy arra,, az alábbi trailerből választ kaphatsz kérdéseidre.

