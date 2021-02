Gun Game módot kap a Valorant

A Gun Game módot már számtalan játékban láthattuk, de csak hogy a legnépszerűbbeket említsük, a Call of Duty-kban és a Counter Strike-okban is oszlopos játékmódnak minősül, és hamarosan a Valorantba is bekerül ez a lehetőség.

Show your skill with every weapon in the new Escalation game mode, playable tomorrow. pic.twitter.com/Odv6PA6rNQ — VALORANT (@PlayVALORANT) February 16, 2021

Escalation név alatt érkezik az újdonság, és holnap már be is robog az éles szerverekre. Itt is ugyanaz a lényeg, mint minden Gun Game módban, azaz kezdünk egy alapfegyverrel, majd minden egyes ölést követően fejlődik az arzenálunk, és a cél természetesen az, hogy a leghamarabb jussunk el a legutolsó fegyverig a sorban.Azonban a Valorantos verzióban, valamint az is fontos, hogy akkor is fejlődünk, ha hozzájárultunk egy csapattársunk gyilkosságához. 12 fegyverből fog állni a fejlődési létra, úgyhogy lesz miért küzdeni!