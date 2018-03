GTA 6: női főszereplővel indulunk Vice City-be?

Izgalmas pletykák bukkantak fel a GTA 6-ról, miután a The Know belsős forrásokra hivatkozva megszellőztetett róla pár általános, de annál fontosabb információt, így többek között azt, hogy a megjelenését legkorábban 2022-ben várhatjuk.

Magyarul évekig még biztosan nem mond vagy mutat semmit sem a Rockstar a játékról, azonban az említett videós magazin szerint érdemes lesz várakozni rá, hiszenEz azonban még nem minden, a GTA 6 ugyanis állítólag egyenesen Miamiba, vagy a Rockstar Floridájába, azaz Vice City-be kalauzolhat el minket, de néhány küldetés erejéig a játékosok Dél-Amerikában is megfordulhatnak.Bár órákig sorolnánk nektek a GTA 6 újdonságait, sajnos a The Know - akik annak idején a Dark Souls 3 első részleteit is idő előtt napvilágra hozták - nem merészkedtek tovább, így kíváncsian várjuk, hogy mi lesz igaz mindebből.

