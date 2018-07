Grand Theft Auto VI bejelentés bukkant fel a GTA Online-ban!

A GTA Online-ban bukkant fel egy hivatalosnak tűnő üzenet, amely a várva várt GTA VI-tal kecsegteti a játékosokat, de egyelőre nagyon úgy tűnik, ez egy hackerek által kreált csúf vicc, amivel sokakat felültettek.

Már csak azért is sántít a dolog, mert a Rockstar Games egyáltalán nem erősítette meg a hírt, és az sem valószínű, hogy a a Red Dead Redemption 2 rajtjához közeledve lépné meg azt a merész lépést, az pedig még inkább esélytelen, hogy eztTöbb platformról is jelezték a játékosok, hogy megkapták ők is a reményt keltő üzenetet, de tekintve, hogy, felesleges elkezdeni vágni a centit a következő Grand Theft Auto játék megjelenéséig.Ha valóban megtörténik a bejelentés egyszer, ígérjük, azonnal beszámolunk róla, addig viszont elégedjünk meg a Red Dead Redemption 2 érkezésével.