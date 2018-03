Grafikus kártya gyártásába kezdene az ASRock is?

Az ASRock nevét eddig leginkább a megbízható és relatíve minőségi alaplapok kapcsán hallottuk gyakran, azonban a DigiTimes belsős forrásai szerint a gyártó hamarosan újabb piacon akarja megvetni a lábát, lévén ők is grafikus kártyák gyártásába kezdenének.

Bár a bányászőrület miatt a szegmenssel egyre többen szemeznek, de az ASRock állítólag az AMD Radeon grafikus vezérlőire alapozva ténylegesen meg is lépi, hogyMint arra a lap is felhívta a figyelmet, az ASRock kemény fába vágta a fejszéjét, hiszen az AMD partnerei eddig is komoly hiányt szenvedtek a gyártó GPU-iból, így egy újabb fél felbukkanása még tovább ronthatja a helyzetet.Ha a szóbeszédek mégis igazak, az első ASRock grafikus kártyák bemutatkozására a pletykák szerint már áprilisban sor kerülhet.