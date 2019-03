Google Stadia: íme minden részlet a Google játék-streamelő platformjáról

Ahogyan azt vártuk, a Google bejelentésekkel készült a GDC 2019-re, többek között a már korábban rebesgetett streaming platformot is leleplezték, azonban némi meglepetéssel is készültek a rendezvényre.

Kezdjük a legevidensebbel, a streaming platformmal: Google Stadia névre hallgat, a tervek szerint pedig még idén piacra bocsátják, Európában is kapható lesz. A nyár folyamán le fogják leplezni, milyen játékok jönnek rá, azonban a tervek szerint ezzel a kütyüvel a 4K 60FPS-t teszik majd lehetővé (ebben a minőségben tudunk YouTube-ra is streamelni), a terv pedig az, hogy a későbbiekben 8K 120+ FPS is meglegyen. Ami viszont a hab a tortán:

Nézd nagyban ezt a videót!

Megmutatták, hogyan futnak rajta a játékok, aztán azt is, ahogyan egyik készülékről a másikra váltanak, bármiféle töltési idő nélkül - telefonról egy tabletre, aztán egy Chromecastes TV-re.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ezenfelül az első teaser megmutatta a szintén korábban már pletykált Google kontrollert is, azonban a már piacon lévő irányítók is működni fognak a Stadiával. Wi-Fin keresztül fog csatlakozni a kütyühöz, rendelkezik egy capture gombbal, így akár YouTube-ra is tölthetünk fel videókat, de természetesen van beépített mikrofon is.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ez még nem minden, lévén a Google partnerkapcsolatba lépett az Unreal Engine-nel, a Unity-vel, és a Havokkal, illetve nem kevés külsős fejlesztőstúdió fogja támogatni a Stadiát, többek között a Ubisoft és az id Software is,A Stadia egyik egyedisége a State Sharing lehetőség, miáltal a konkrét játékállásunkat megoszthatjuk, így akár a mi mentett pozíciónkon keresztül más is folytathatja ugyanazt a játékmenetet, ahol mi elmentettük.Fontos, hogy a Stadia nem egy konzol, nem egy gép, hanem egy platform. A Stadiát üzemelő gépek a távolban viszont bitang erősek:. Árazásról még fogalmunk sincs jelenleg. A komplett streamet itt tudjátok meglesni:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>