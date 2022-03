Sikerült egy igazi freudi elszólással megörvendeztetni a Baldur's Gate 3 rajongóit Swen Vinckének, a Larian Studios vezérigazgatójának, aki a GDC 2022 részeként beszélgetett arról, hogy a játékban milyen változatos testformák közül válogathatnak majd a játékosok.

Mint a CEO elmondta, játékuk több fajt is támogat majd, így kiemelte, hogy játszhatunk majd emberként és játszhatunk majd gnómként egyaránt, amivel egyetlen "probléma" van, hogy eddig hétpecsétes titokként kezelte a brigád.A vezérigazgató gyorsan észre is vette, hogy elszólta magát, így az újságírónak hozzátette, hogy ez a mai napra lehet is a szenzációjuk, hiszen a gnómok még benne sincsenek a játékban, de ezek szerint később majd benne lesznek.