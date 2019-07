Glavernus is bekerül a Monster Hunter World: Iceborne kiegészítőbe

A Capcom csapata néhány órával ezelőtt egy alapos bemutatót tartott a Monster Hunter World: Iceborne kiegészítő kapcsán, így megtudtuk, hogy az ősszel érkező bővítményben visszatérhet majd Glavernus.

Aki esetleg nem tudná, az óriási sárkányszerű teremtmény, nem véletlen, hogy a készítők egy külön mozgóképet is bemutattak hozzá, hogy a játékosok már most vakargathassák a fejüket a legyőzése kapcsán, ami nem lesz éppen egyszerű feladat.A Capcom egyébiránt az első fejlesztői naplót is bemutatta a szeptember 6-án érkező Monster Hunter World: Iceborne kapcsán, melyből rengeteg érdekes részlet kiderült még a bővítmény sajátosságairól.

Nézd nagyban ezt a videót!