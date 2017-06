Bár semmi esély sincs arra, hogy a God of War megjelenjen az idén, ellenben a Sony így is beindítja most a hype-vonatot, aminek jóvoltából például egy gigantikus hirdetés készülődik Los Angeles egy építményének oldalán.





Sajnos a mű egyelőre még nem készült el, erősen félkész állapotban fotózta le egy rajongó, aki kiemelte, hogy bár a kép elég rossz minőségű, a hirdetés skicce nagyon jól látható rajta, ezáltal körülbelül már most kivehető, hogy mi lesz a végleges minta, noha teljes egészében egyelőre még csak a PS4 és a játék logója látható.A hirdetés, és nagyon reméljük, hogy majdan az elkészült változatról is kapni fogunk egy fotót. Addig is íme félkész állapotban: