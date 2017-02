A Ubisoft munkatársai egy friss fejlesztői napló részeként fontos információkat osztottak meg velünk a Ghost Recon Wildlands kapcsán, így kiderült, hogy miként építették fel az alkotásban nagy szerepet vállaló Santa Blanca kartellt.

Mint a felvételen elhangzik, a csapat a legnagyobb realizmusra igyekezett törekedni, ezért több drogkartellt is megvizsgáltak ehhez, így alkották meg többek közöttés a többit.Hogy milyen alapos munkát is végzett ezzel a Ubisoft, azt most magad is megtekintheted az alábbi kisfilm keretein belül. Megjelenés március 7-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!