Geralt szinkronhangja nem kapott szerepet a Cyberpunk 2077-ben

Riviai Geralt megszólaltatója, Doug Cockle három The Witcher-játékon keresztül kényeztette hallójáratainkat karizmatikus orgánumával, azonban nagyon úgy fest, hogy a CD Projekt Red nem tart igényt a szolgálataira új címük kapcsán.

A szinkronszínész egy interjú során közölte, hogy jelenleg semmiféle tripla-A játékon nem dolgozik, ezzel megerősítve, hogy a lengyelek legújabb jövevényében nem vesz részt, viszont nem zárja ki annak lehetőségét, hogy akár a jövőben megkeressék a fejlesztők, hogy segítsen be a munkálatokba.Cockle elárulta, hogy, de ennek a jövője abszolút kérdéses, az is benne van a pakliban, hogy végül mégsem hívják be a szinkronfülkébe, bár egy easter egg formájában könnyen megeshet, hogy tiszteletét teszi Geralt hangja.