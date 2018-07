Geralt, Ivy, Taki, Siegfried és még sokan mások a SoulCalibur VI PS4 Pro-s gameplay videóin

Bár őszintén mi is unjuk már egy kicsit azt az eltúlzott hype-ot, ami a SoulCalibur VI háza táján kialakult, azonban a játékhoz most újabb kedvcsinálók érkeztek, melyeken a verekedős alkotás PS4 Prós változatát ismerhetjük meg alaposabban.

Persze a felbontás és a framerate kivételével az alábbi videókon látható felvételek teljesen megegyeznek a hagyományos PS4-es, vagy a PC-s és Xbox One-os változatokkal, hiszen a játék október 19-én ezekre a platformokra is megjelenik majd, méghozzá egységes tartalommal.Az alábbi felvételek egyébiránt, ezáltal láthatunk egy Geralt vs Taki mérkőzést, hogy utána Nigthmare és Siegfried, Ivy és Xianghua, végezetül pedig Maxi és Mitsurugi is hajba kapjanak egymással.

Nézd nagyban ezt a videót!