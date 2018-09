Geralt is felbukkan a Thronebreaker: The Witcher Tales friss kedvcsinálójában

A Gwent című kártyajáték első kampánya - mely olyannyira tartalmasra sikeredett, hogy inkább különálló játékként adják ki -, friss kedvcsinálót kapott, melyben mindannyiunk kedvenc Fehér Farkasa, Riviai Geralt is felbukkan.

Az alábbi sztori előzetesből túl sok minden nem derül ki, bár teaser jellegét tekintve ez annyira nem is meglepő, azonban kíváncsian várjuk, hogy miféle szerepet játszik majd a The Witcher trilógia főszereplője a történet alakulásában.Árcédulát is kapott a cucc, egészen konkrétan. A PC-s megjelenés október 23-án esedékes, míg az Xbox One-os és Playstation 4-es verziók december 4-én futnak be, ha minden a tervek szerint alakul.

Nézd nagyban ezt a videót!