A kérdéses képkockákon felbukkan Geralt, Ciri, de még Yenneferről is láthatunk egy döglesztő képet, miközben bepillanthatunk egy epikus csatajelenetbe, sőt mi több, egy rejtélyes szörnyeteg részlete, pontosabban az egyik karma szintén megmutatja magát.Sajnos a fotók mellé továbbra sem kaptunk megjelenési dátumot, így hiába csorog már a nyálunk, továbbra is csak annyit tudni, hogy a The Witcher televíziós sorozat indulását valamikor az idei év végén várhatjuk.