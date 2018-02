Gépigénye alapján a Ni no Kuni 2: Revenant Kingdom sem izzasztja meg túlzottan a gépünket

A Bandai Namco hivatalosan is előhozakodott a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom hivatalos gépigényével, amiből kiderült, hogy a kérdéses japán szerepjáték nem valószínű, hogy túlzottan megizzasztja majd a gépünket.

Persze teljes pompájában azért kell majd erőforrás a játéknak, így az erősebb processzor, a 8GB RAM és a 3GB V-RAM, ellenben aki csak el akarja indítani, és élvezni a játékot, az már egy Intel Core i5-4460, 4GB RAM és 2GB V-RAM társaságában is megteheti majd. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom várhatóan március 23-án jelenik meg mifelénk is PC-re és PS4-re, ha pedig számítógépen játszanád, akkor vess egy pillantást az alábbi gépigényre.OS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 64bitProcesszor: Intel Core i5-4460 / AMD FX-6300Memória: 4 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti / AMD Radeon R7 260xDirectX: 11HDD: 40 GBOS: Windows 7 SP1 64bit, Windows 8.1 64bit, Windows 10 64bitProcesszor: Intel Core i7-3770 / AMD FX-8350Memória: 8 GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 970 / ATI Radeon R9DirectX: 11HDD: 40 GB