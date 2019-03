George R.R. Martin segít elkészíteni a Dark Souls alkotóinak következő játékát?

Egy olyan pletyka bukkant fel a From Software háza tájáról, amitől kis túlzással kiugrottunk az ablakon így a Trónok harca utolsó évadának érkezése előtt pár héttel, lévén a széria alkotójának és a fejlesztőknek talán hamarosan közük lesz egymáshoz.

A Spawn Wave ismeretlen eredetű forrásai szerint ugyanis George R.R. Martin a háttérben a From Software munkatársaival szövetkezett annak érdekében, hogy közös erővelA kiszivárgott részletek szerint a játékban egy olyan hős fölött vesszük majd át az irányítást, aki több birodalmat is megtámad, hogy sorban lemészárolja a vezéreket, ezzel hozzájutva egyedi erőikhez, amivel apránként a világ teljhatalmú urává válhat.Hogy mi lehet mindebből az igazság? Egyelőre nehéz megmondani, de az biztos, hogy a From Software két játékon is dolgozik jelenleg, melyek közül az egyik nagy valószínűséggel a Bloodborne 2 lehet, a másik azonban talán éppen a most pletykált dolog...