Geoff Keighley kihagyja az E3-at, kiszivárgott a résztvevők listája

Bár lehet mondani, hogy nincs jelentősége egy ember távolmaradásának az E3-tól, viszont amikor egy Geoff Keighley kaliberű figuráról van szó, akkor bizony nagy veszteségről beszélhetünk, hiszen a gaming életnek kulcsfontosságú szereplője.

A többek között a The Game Awards házigazdájaként is tevékenykedő Keighley az elmúlt 25 évben mindig részt vett az E3-on, mint az E3 Coliseum szervezője (itt egy sor interjút és bemutatót zavarnak le, egészen 2017 óta), de most kimarad az eseményről. Elmondása alapján, és sokkal jobb megközelítést várna a játékok iránt. Mindeközben ki is szivárgott, hogy kik lesznek ott az E3-on, így megtudtuk, hogy többek között az Activision, a Bandai Namco, a Bethesda, a Sega, a Take-Two, az Epic Games a THQ Nordic és a Ubisoft is kint lesz.