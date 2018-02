Generációváltáson esik át az EVGA SuperNova G1 termékcsalád

Az EVGA úgy gondolta, hogy itt az idő generációváltáson átejteni a SuperNova G1 termékcsaládot, melynek tagjait némi technológiai frissítéssel felvértezve, illetve némi dizájnváltáson átejtve még simán el lehet adni manapság is.

Ennek apropójából elkészült az EVGA SuperNova G1+ sorozat, ami 650W-tól 1000W-ig bezárólag kínál választási lehetőségeket a vásárlóknak, méghozzá a gyártótól megszokott 80 Plus Gold minősítéssel, valamint 10 év garanciával.Hogy mi változik az eredetiekhez mérten? Példának okáért a dizájn, ami mellett a tápok belsejét is átdolgozták egy kicsikét, így a ventilátorcsere miattis vár ránk, sőt a dupla DC modul miatt a korábbi 3,76 százalék helyett 0,6 százalékra csökkent a feszültségstabilitás.A japán alkatrészek alkalmazása mellett a gyártó a méretet is módosította kicsit, ezáltal az újoncokat már kisebb házakba is beletuszkolhatjuk majd. Árakról és megjelenési dátumról egyelőre nem hallottunk még.