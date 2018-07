Garantáltan a hasadat fogod majd a nevetéstől a World of Warcraft: Battle for Azeroth reklámjain

Szinte menetrendszerűen fokozza a hype-ot a World of Warcraft: Battle for Azeroth körül a Blizzard, akik a minap bemutatták a bővítmény első reklámfilmjeit, melyek elképesztően humorosra sikeredtek.

Olyannyira, hogy a csapat most ismét megpróbálja feltüzelni egy kicsikét a Horda és a Szövetség közötti ellentéteket, amit az alábbi négy felvételen a legkülönfélébb formákban prezentálnak, a közös pont pedig mindössze annyi, hogy mindegyik esetben megjelenik a humor, hiszenA régi sérelmek pedig a buszon és a liftben is utolérhetnek minket, sőt mi több, a családi kötelékek sem szentek ezen a téren, de inkább nézzétek meg magatok, hogy miről is van szó. Megjelenés augusztus 14-én!

