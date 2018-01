Gamereknek szánt számítógépházzal bővít a Sharkoon

Újabb gamereknek szánt számítógépházzal bővíti kínálatát a Sharkoon, akik bemutatták a Skiller-sorozat legújabb tagját, az SGC1-et, mely a maga 40 eurós árkategóriájával - ablakos változatban 45 - a belépő szintet kívánja erősíteni.

A csinos fekete ház - melynek belseje ablakos verzióban kék, piros vagy zöld is lehet - 450 x 221 x 478 mm-es méretekkel bír, és az ATX, illetve az annál kisebb alaplapokat látja szívesen, külön tápegységnek szánt kamrával, hét bővítőkártyához elég hellyel, ami mellett, de tápból is belevághatunk egy 24 centis monstrumot.A gépházba 5,25-ös, 3,5-es és 2,5-es meghajtókat is bőségesen szerelhetünk, a hűtés tekintetében pedig az ablakos kialakításnál fentre került egy 14 és egy 12 centis propeller, melyek az ablaktalan verziónál az oldalakra kerültek, de mindkét esetben van ventilátor az előlapon és a hátlapon is, sőt a vízhűtést sem tagadja meg a kialakítás, hovatovább az RGB LED világítás sem hiányzik belőle.