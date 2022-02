Gamer PC egy cipőbe sűrítve? A Cooler Master megvillantotta vadonatúj termékeit!

A Cooler Master hivatalosan is felvezeti a Chronos Summit 2022-t egy sor termékkel, melyekre számíthatunk tőlük - fontos adalék viszont, hogy ezek mind-mind limitált termékek, melyeken a vállalat február 16-án fog a Gather Town nevű metaverzumban kiállítani.

























Kezdjünk a V Platinum 1300 tápegységgel, ami a harmincadik évfordulóra lett konkrétan tervezve - mint a lista legtöbb darabja. 80 PLUS Platinum hatékonysági tanúsítvánnyal, teljes moduláris kábelezéssel, 100%-ban japán kondenzátorokkal, nagy teljesítményű 50 Celsius fokos üzemi hőmérsékletettel, valamint hardveres egy/több sínes kapcsolóval bír.A Hybrid 1-gyel folytatjuk, amely az irodai székeket és a tipikus gamer székeket hivatott kombinálni. Légáteresztős megoldást húztak rá, így akár hosszabb távon is megfelelhet. Dizájnban semmi extrát nem hordoz magában, viszont a kényelem nem jár olcsón - 499 dollárért kínálják majd, ami alsó hangon 158 ezer forintot jelent majd.Egy gépház a következő a sorban, nevezetesen a Cosmos C700M ami szintén a harmincadik évfordulóra született meg. Egy kaméleonos festési mintával spékelték meg, hovatovább teljes alumínium kialakítással ruházták fel, illetve számos egyedi tulajdonsággal bír még a dizájn.És ha már a gépházaknál tartunk, akkor mindenképp tegyünk említést a HAF 700 EVO-ról, amely ARGB-s kialakítással, 120mm-es ventikkel, vízhűtéssel és megannyi mással jön, és ami a legjobb az egészben, hogy a felhasználó saját maga választhatja ki és szabhatja testre, hogy miket szeretne a kompozíciójába.Mindeközben azhűtőrendszer gondoskodik róla, hogy alacsony zaj mellett, a fejlesztett Ring Blade dizájn használatával tartsa jó kondíciók között a masinériát. Az Intel Cryo Cooling Technology és az integrált szoftver segítségével mi magunk szabhatjuk testre az overclockolást.Billentyűzetek esetében az MK721 vezeték nélküli példánnyal rukkolt elő a Cooler Master, amely értelemszerűen mechanikus alapon működik. Van egy tekerhető kapcsoló rajta, és mindezt 129 dollárért fogják piacra dobni - ez legalább 41 ezer forintot jelöl.És ha már van billentyűzet, akkor legyen egér is - az MM712 könnyűsúlyú darab gyakorlatilag mindent örököl az elődjétől, az MM711-től, csak éppen sokkalta "prémiumabb" érzetet kelt, valamint megmarad 58 grammos súly alatt. Az ára 69,99-89,99 dollár közé lőhető be (22100-28000 forint).Van egy egérpadunk az MP511, ami 49,99-59,99 dollárért (15800-18900 forint) érhető el, valamint van egy aktív zajszűrős headsetünk, az SH711. Vezeték nélküli, hívásokat is lebonyolíthatunk vele, miközben a zenehallgatás kapcsán is a prémium szócska juthat eszünkbe róla. Az ár: 129,99 dollár (41 ezer forint)A GP27-FQS egy QHD monitor, ami 699 dollárért (kb. 220 ezer forint) érhető el, de az igazán érdekes darab az a Motion 1 többfunkciós szék. A gyártó elmondása szerint hozza a 4D-s mozik élményét, és... hát elég ránézni, és küllemre máris megérthetjük, hogy miért kerül 2299 dollárba (kb. 725 ezer forint).A harmadik negyedévtől előrendelhető Sneaker X talán a legvadabb termék az összes közül. Egy high-end gamer PC-ről van szó, amit egy cipő formájába súvasztottak bele, és a végeredmény magáért beszél. Egy egészen elképesztő és vad ötlet, akár nevezhetnénk egyenesen szörnyetegnek is, a lehető legjobb értelemben.És a végére hagytuk a legdurvább bestiát, nevezetesen az Orb X-et, ami tulajdonképpen egy többfunkciós munkaállomásként írható le. Leginkább az Acer gyártásában megfogant Predator Thronosra hajaz. Motorizált, automatizált, futurisztikus, habár ehhez már árcédulát sem kapcsoltak.