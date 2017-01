Gamer kiegészítő hozza vissza a jack-csatlakozót az iPhone 7-re

2013-ban az iOS 7 megjelenésével vált lehetővé az iPhone-hoz készített gamer kiegészítők komplex használata, azóta pedig rengeteg nem hivatalos és egyre több hivatalos, az Apple által elfogadott kiegészítő került piacra.

Az MFi (Made for iPhone) jelzéssel rendelkező megoldások közé tartozik a Gamevice új iPhone kontrollere, mely a tavaly ősszel debütált iPhone 7-hez készült. Az Apple mobil platformja rengeteg komoly játékot kínál a felhasználóknak, melyeket bizony sokszor kényelmesebb lenne extra gombokkal vezérelni az érintőképernyő helyett.A Gamevice újdonsága ráadásul másrészről is érdekes, hiszen, ami a kontroller elején kapott helyet. A mobilhoz természetesen a lightning csatlakozáson keresztül kapcsolódik a szerkezet, az árát pedig 100 dollár környékére lőtték be.